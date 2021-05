Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/11]

Wrocławskie szkoły psów. Czego twój pupil może nauczyć się w miesiąc?

Chcesz szybko wyszkolić swojego psiaka? W miesiąc nauczyć go wielu komend? Jest to możliwe, ale potrzeba pracy. Nie wystarczy przyprowadzić swojego psa na zajęcia. Trzeba jeszcze w to włożyć dużo swojego czasu i powtarzać psu komendy i czynności, których będzie uczył się na zajęciach.



- Wszystko zależy od tego jak będzie pracował właściciel psa. To czego dowie się na zajęciach, musi powtarzać w ze swoim czworonogiem w domu. Jeżeli nie będzie tego robił, to ten miesiąc nauki będzie nieefektywny i wyniki szkolenia będą kiepskie - mówi nam Marcin Wierzba, z wrocławskiej Szkoły Komunikacji Ludzi i Psów.



Najlepiej szkolenia zaczynać od wieku szczenięcego. Kiedy pies ma już rok albo więcej, zajęcia idą wolniej. Możliwe jest oczywiście wyszkolenie psa nawet w wieku 5 lat, ale to wszystko zależy od niego i właściciela. Psy, podobnie jak ludzie, potrafią uczyć się do końca swych dni.



Załóżmy więc, że jesteście zdeterminowanymi właścicielami i będziecie poświęcać swojemu psu około 2 godzin dziennie (najlepiej 8 codziennych sesji po 15 minut, w odstępach czasowych). Czego jest w stanie nauczyć się w miesiąc?



Sprawdźcie to na kolejnych slajdach w naszej galerii. Poruszaj się po niej za pomocą strzałek, myszki albo gestów na smartfonie