Wrocławskie nowalijki. Co kupimy już teraz i na co jeszcze poczekamy [ZDJĘCIA]

- Mamy polskie ogórki szklarniowe, polskie pomidory malinowe, pyszne borówki i dziś przyjechały greckie truskawki. Sprzedajemy też, póki co, włoską rzodkiew - mówi o nowościach Rafał Gmurczak, współwłaściciel sklepu warzywno-owocowego przy ul. Grunwaldzkiej 94-96.

We wrocławskich zieleniakach zaczynają dominować żywe, wiosenne kolory. Nowości pochodzą zarówno z Polski, jak i spoza kraju.

- Codziennie rano przygotowujemy na miejscu świeżą "jarzynę" na wywary do zup - dodaje pan Rafał. - Nigdy również nie importujemy jabłek. Teraz mamy ich sporo rodzajów - dodaje.

Na wspomniane krajowe truskawki, czy na przykład maliny, trzeba będzie jednak poczekać. - Wszystko zależy od pogody - podkreśla pan Rafał. - Jeśli ta zacznie się poprawiać, to pewnie początkiem maja będziemy mieć krajowe nowości. Jeśli jednak utrzymają się nocne mrozy, wszystko to co wypączkuje, zaraz zamarznie - zaznacza.