Wrocławskie neony - każdy z nich skrywa niezwykłą historię. Pamiętasz gdzie wisiały? Magdalena Pasiewicz

NOT - neon Naczelnej Organizacji Technicznej pochodzi z budynku, gdzie urząd znajdował się przy ul. PiłsudskiegoDOM HANDLOWY - pochodzi ze sklepu domu towarowego przy ul. Robotniczej.

Podwórko przy ulicy Ruskiej 46 to już kultowe miejsce na mapie Wrocławia. Kolorowe neony rozświetlają wieczory w miejscu, gdzie można posłuchać muzyki i napić się drinka czy potańczyć na szalonych imprezach. Neon Side powstało dzięki Tomaszowi Kosmalskiemu, który zauważył, że neony znikają z ulic Wrocławia. Chciał uchronić je przed zniszczeniem i we współpracy z Gminą Wrocław udało się stworzyć galerię neonów. To miejsce które łączy historię Wrocławia z działaniem dla jego rozwoju. Mieszczą się tu organizacje pozarządowe, teatry, działają zespoły muzyczne i pracownie artystyczne. Kliknij w zdjęcie i poznaj jakie historie kryją się za tymi neonami.