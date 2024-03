Wrocławskie Archiwum X w akcji. Pomóż policjantom rozwiązać niewyjaśnione spraw. Funkcjonariusze wracają do zbrodni sprzed lat

Zespół do Spraw Przestępstw Niewykrytych dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, czyli tzw. Archiwum X, to specjalna grupa funkcjonariuszy. Policjanci wracają do zbrodni sprzed lat. Chodzi o sprawy, które do tej pory nie zostały wyjaśnione.

"Funkcjonariusze tego wysoce wyspecjalizowanego zespołu uruchomili specjalną skrzynkę poczty elektronicznej, na którą można anonimowo przesyłać wszelkie informacje mogące przyczynić się do rozwikłania spraw sprzed nawet kilkudziesięciu lat. Policjantów można również powiadomić, dzwoniąc pod dedykowany do tego celu numer telefonu" - informuje KWP we Wrocławiu.

