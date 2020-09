Wrocławski TBS zmienia zasady przyznawania mieszkań

Największe szanse na wynajem będą miały osoby, które uzbierają najwięcej punktów. Dalej liczą się również warunki ustawowe, takie jak brak tytułu prawnego do innego mieszkania we Wrocławiu, kryterium dochodowe, wpłacenie do 30 procent wartości kosztów budowy mieszkania i kaucji.

Nowe zasady obowiązują w przypadku mieszkań, dla których umowa najmu została wypowiedziana 1 września tego roku lub później. TBS szacuje, że do końca tego roku trafi do puli mieszkań do wynajęcia około 20 lokali. Na koniec roku 2021 ma to być około 100 mieszkań.