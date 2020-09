Wrocławski szpital nie chce leczyć kobiet w ciąży z koronawirusem

Fot. Tomasz Ho£Od / Polska Press

Ogłoszone przez ministra zdrowia nowe zasady leczenia zakażonych koronawirusem w dolnośląskich szpitalach mają zacząć obowiązywać od 15 września. Najciężej zakażeni nie będą już trafiali do szpitala zakaźnego przy Koszarowej, a do szpitala wojskowego przy ul. Weigla. Ten zaczął przygotowywać się do przyjmowania zakażonych, którzy potrzebują pomocy innych specjalistów - nie tylko zakaźników. Na razie nie wiadomo co kobietami w ciąży z Covid-19. Wojewoda wyznaczył do zajmowania się nimi klinikę przy Chałubińskiego. Ale szpital tego nie chce. - Będziemy się odwoływać od tej decyzji – mówi nam Monika Kowalska, rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, któremu podlega wyznaczona klinika.