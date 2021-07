Wrocławski sędzia zatrzymany za jazdę po pijaku. Sprawę prowadzi prokuratura

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu został zatrzymany 3 lipca za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. O tym, że jeden z kierowców jadący drogą wojewódzką 401 pomiędzy Kolnicą a Grodkowem (woj. opolskie) ma problem z utrzymaniem toru jazdy, poinformowali brzeską policję inni kierowcy. Informację, że zatrzymany jest wrocławskim sędzią, potwierdza opolska prokuratura, która zajmuje się sprawą.

Patrol policji zatrzymał wskazane auto kilkaset metrów od Grodkowa. Prokurator Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu informuje, że zatrzymany nie poddał się badaniu alkomatem. Wobec tego został zatrzymany i przewieziony do placówki medycznej, gdzie została mu pobrana krew do badań. Wyniki badania nie są jeszcze znane. Dotychczas zostali przesłuchani jako świadkowie kierowcy, którzy informowali o podejrzanie zachowującym się kierowcy.

Wobec zatrzymanego będzie prowadzone oprócz postępowania karnego postępowanie dyscyplinarne. Prokurator Bar podkreśla, że dalsze postępowanie zależy od wyników badań toksykologicznych. - One ukierunkują dalsze czynności: jeżeli będą pozytywne, to zostanie skierowany wniosek do sądu dyscyplinarnego o zezwolenie do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej - informuje Stanisław Bar.