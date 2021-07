Wrocławski sąd uznał, że gwałtu nie było, bo dziewczynka nie stawiała oporu

Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł pod koniec 2019 roku. Wówczas to sąd pierwszej instancji uznał Kamila W. za winnego dopuszczenia się przemocą gwałtu na małoletniej poniżej lat 15, która dodatkowo była jego daleką krewną. Za ten czyn sąd skazał go na karę 3 lat pozbawienia wolności, a także zasądził na rzecz dziewczynki kwotę 50 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia.

24 sierpnia 2020 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił wyrok sądu I instancji. Wprawdzie uznał Kamila W. za winnego obcowania płciowego z małoletnią poniżej lat 15, ale jednocześnie stwierdził, że nie doszło do tego przy użyciu przemocy. Sąd stosując nadzwyczajne złagodzenie kary skazał go na rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 3 lat.

Według sądu apelacyjnego brak ze strony pokrzywdzonej zewnętrznej reakcji na przemoc, która mogłaby być zauważalna dla postronnych osób znajdujących się w pobliżu, przemawia za przyjęciem tezy, że tej przemocy w rzeczywistości nie było.