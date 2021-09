Wrocławski protest przeciwko brutalności policji. Frekwencja wyjątkowo mizerna

Mimo deszczu zgromadzeni pojawili się na Rynku z transparentem. Podczas przemówień zwracali uwagę, że policja łamie prawo wbrew składanym przysięgom, a gdyby nie publikacje w mediach i zainteresowanie społeczne, to sprawy śmierci po interwencjach policji, zamiatane byłyby pod dywan.

Choć zaplanowany marsz pod Komendę Wojewódzką Policji nie odbył się, to ogłoszono postulaty i odczytano list do Jacka Sutryka. Poniżej przytaczamy jego treść (pisownia oryginalna).



Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu wrocławskich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz wszystkich osób mieszkających we Wrocławiu, apelujemy do Pana o wstrzymanie finansowania dla Policji Polskiej, która łamie rotę przysięgi policyjnej. Z oburzeniem obserwujemy postępującą agresję i niebezpieczne zachowania wrocławskich policjantów względem obywateli i obywatelek. Policja jest agresywna w stosunku do osób, które nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.

W tym roku, w święto kobiet, pokojowo protestujące osoby wyszły na ulicę miasta i zostały zaatakowane przez policję gazem. Były szarpane, popychane i obrażane. Podjęte przez policję środki były nieadekwatne do sytuacji, a także narażały życie i zdrowie osób uczestniczących w proteście.

Kolejne groźne incydenty miały miejsce podczas pokojowej demonstracji potępiającej udział policji w śmierci 34-letniego Bartka z Lubina, gdzie funkcjonariusze eskalowali sytuację naruszając nietykalność cielesną protestujących.

Wbrew naszym apelom do komendanta policji, nie zostały wyciągnięte żadne wnioski ze skandalicznych czynów funkcjonariuszy, a sprawcy przemocy nie zostali ukarani. W ostatnim miesiącu doszło do tragedii. Policja zamordowała dwóch młodych mężczyzn, 29 latka cierpiącego na depresję oraz 25-letniego obywatela ukrainy pracującego we Wrocławiu. Gdyby nie doniesienia prasowe, żaden policjant nie poniósłby konsekwencji, a sprawa zostałaby wyciszona.

Jako osoby mieszkające we Wrocławiu, płacące w tym mieście podatki i pracujące na rzecz jego rozwoju, zwracamy się o wstrzymanie finansowania dla Policji Polskiej jako instytucji stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców naszego miasta do momentu sprawiedliwego wyjaśnienia śmierci wszystkich ofiar policyjnej przemocy. Nie chcemy żeby z naszych pieniędzy finansowana była instytucja, która w bezpośredni sposób zagraża naszemu bezpieczeństwu.