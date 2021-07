Wrocławski klub Zaklęte Rewiry będzie prowadzić selekcję. Wstęp na koncerty tylko dla osób zaszczepionych

Na fejsbukowym profilu Zaklętych Rewirów wrze. Internauci mają mieszane odczucia w związku z decyzją. Pojawiają się komentarze osób, wskazujących na selekcję bez podstaw prawnych czy medycznych.

"Jestem zaszczepiony, a nie jestem za tego typu podziałami, bo szczepienia nie powstrzymują roznoszenia, a mają za zadanie chronić tylko nas samych’’ - pisze jeden z internautów.

Niektórzy podkreślają, że zaszczepienie nie gwarantuje zablokowania wirusa i może być on nadal roznoszony. Pojawiają się też głosy poparcia dla właścicieli Zaklętych Rewirów:

"I prawidłowo, trzeba oddzielić foliarzy od normalnych ludzi."

Oto treść oświadczenia klubu Zaklęte Rewiry:

Drodzy koncertowicze,

Jak zapewne domyślacie się, pandemia koronawirusa mocno odbiła się na funkcjonowaniu Zaklętych Rewirów. Przez większość 2020 roku i pierwszą połowę 2021 pozostawaliśmy zamknięci, co odbiło się poważanie na naszych finansach, strukturze, działaniach i planach. Nie wyobrażamy sobie, żeby w Polsce nastąpił kolejny lockdown, dlatego też chcemy dołożyć swoją własną cegiełkę do zabezpieczenia Was i nas samych przed tym fatalnym rozwiązaniem.

Śledząc sytuację w krajach takich jak Francja, Włochy czy Hiszpania oraz wsłuchując się w głosy ekspertów – a także we własne sumienia – zdecydowaliśmy się na wpuszczanie na koncerty jedynie osoby zaszczepione. Wiemy, że dla części z Was jest to kontrowersyjna decyzja, zapewniamy jednak, że jest ona powodowana tylko i wyłącznie troską o Wasze zdrowie i to, żebyśmy razem przetrwali ten trudny czas.

Nie wyobrażamy sobie, aby Zaklęte Rewiry - przestrzeń dobrej zabawy, luzu i wspaniałych wspomnieć dla niejednego z Was, stały się miejscem, w którym możecie złapać wirusa i trafić do szpitala. Bardzo liczymy na Wasze zrozumienie i mamy nadzieję, że we wrześniu będziemy wspólnie szaleć na koncertach Much, Dominica Millera, Lipali i innych wykonawców, których niedługo ogłosimy.