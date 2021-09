Wrocławska policja odnalazła uciekiniera ze Zwycięskiej. Gruzin ukrył się nad morzem! Nadia Szagdaj

Policjantom udało się namierzyć i zatrzymać, poszukiwanego od wielu dni mężczyznę, który uciekł po strzelaninie na ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu. Okazało się, że to 34-letni obywatel Gruzji, który przed mundurowymi ukrywał się w Szczecinie. Policja poszukiwała go go także w związku z kilkoma przestępstwami, o których popełnienie jest podejrzewany.