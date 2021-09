Wrocławska Parada Psów przeszła przez miasto [ZDJĘCIA, FILM]

To już III edycja wydarzenia Hau Are You we Wrocławiu. Miłośnicy psów wraz z pupilami zgromadzili się na pl. Wolności i przemaszerowali na Wyspę Słodową. Były m.in. malutkie kundelki, rasowe Wilczarze, mieszańce Husky i wszystkie świetnie się dogadywały. To świetna okazja do wymiany kontaktów by w przyszłości umówić wspólny spacer lub okazja do rozmów z właścicielami o specyfice rasy jaka nas interesuje.

3. edycja Hau Are You we Wrocławiu