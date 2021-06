Wrocławska Linia Turystyczna. Sprawdź, kiedy ruszy i jakie są trasy [TRASY, BILETY]

- Bardzo możliwe, że w ostatni weekend sezonu wyjedzie także Fredruś, który aktualnie jest remontowany, ale to już ostatnie szlify - mówi Michał Maliczkiewicz z Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Historyczne tramwaje będą kursować w soboty i niedziele. Zobaczymy: Babę Jagę (z 1929 roku), Juliusza (również z 1929 roku), Mikołaja (to Konstal N z 1956 roku), eNusię z 1960 roku i Konstala 102 Na z 1972 roku. Na ulice tradycyjnei wyjedzie także należący do MPK Wrocław Gustaw.

Pojazdami Wrocławskiej Linii Turystycznej dojedziemy m.in. do Hydropolis przy ul. Na Grobli i na seanse kina plenerowego do Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej.

Wrocławska Linia Turystyczna. Trasy

Trasa 1. ( bez przewodnika) :

Opera – Świdnicka – Podwale – pl. Orląt Lwowskich – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – Arkady – Piłsudskiego – Dworzec Główny – Kołłątaja – Skargi – Galeria Dominikańska – Oławska – Traugutta – pl. Powstańców Warszawy – Most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki - Curie-Skłodowskiej – Most Zwierzyniecki – Wajdy – Wróblewskiego – Zajezdnia „Dąbie”

Zajezdnia „Dąbie” – Wróblewskiego – Wajdy – Most Zwierzyniecki – Curie-Skłodowskiej – pl. Grunwaldzki – Piastowska – Nowowiejska – Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema – pl. Bema – Mosty Młyńskie – św. Jadwigi – Most Piaskowy – Piaskowa – św. Katarzyny – Galeria Dominikańska – Skargi – Teatralna – Opera

Trasa 2. (kursy z przewodnikiem)

Opera – Świdnicka – Podwale – pl. Orląt Lwowskich – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – Arkady – Piłsudskiego – Dworzec Główny – Kołłątaja – Skarg – Galeria Dominikańska – Oławska – Traugutta – pl. Powstańców Warszawy – Most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – Curie-Skłodowskiej – Most Zwierzyniecki – Wajdy – Wróblewskiego – Zajezdnia „Dąbie”

Zajezdnia „Dąbie” – Wróblewskiego – Wajdy – Most Zwierzyniecki – Curie-Skłodowskiej – pl. Grunwaldzki – Piastowska – Nowowiejska – Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema – pl. Bema – Mosty Młyńskie – św. Jadwigi – Most Piaskowy – Grodzka – Most Uniwersytecki – Drobnera – pl. Bema – Mosty Młyńskie – św. Jadwigi – Most Piaskowy – Piaskowa – św. Katarzyny – Galeria Dominikańska – Skargi – Teatralna – Opera