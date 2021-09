Wrocławscy radni finansowo dyskryminowani przez magistrat?

Niemal w przeddzień wyborów do rad osiedli we Wrocławiu (jeszcze tylko do piątku mogą się zgłaszać kandydaci na radnych) do naszej redakcji napływa coraz więcej sygnałów o dyskryminacji działaczy społecznych niepokornych wobec ratusza, a jednocześnie wspieraniu „swoich” kandydatów w tym obecnych radnych osiedlowych i próbie ich zdominowania przez „zaprzyjaźnionych” działaczy.

"Angażowanie jednostek i instytucji miasta po jednej ze stron nadchodzących wyborów do rad osiedli jest bardzo niepokojące. Docierają do mnie liczne sygnały o dyskryminacji organizacji pozarządowych, które, mimo próśb i wniosków, nie mogły liczyć na takie wsparcie jak te bliskie prezydentowi, np. Osiedla dla Wrocławia czy Młodzi dla Wrocławia. Otrzymałem również informacje o rozmowach dyscyplinujących, na które wzywani są lokalni aktywiści, którzy pozwolili sobie na niezależne zachowania, np. start do rady osiedla z nielubianego przez prezydenta środowiska. Jednocześnie wszyscy zastrzegają anonimowość, bo obawiają się konsekwencji i zemsty w postaci np. wykluczenia z jakiejkolwiek współpracy z instytucjami miasta po wyborach. Wygląda na to, że prezydent Sutryk i jego środowisko w lokalnej demokracji stosują dokładnie te same niemoralne metody, o które oskarżają rząd PiS" - mówi Piotr Uhle z klubu Nowoczesnej w radzie miejskiej.