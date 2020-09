Wrocławscy naukowcy o krok od pokonania koronawirusa. Wiedzą, jak ma wyglądać lek

Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej odkryli związki chemiczne, które mogą być wykorzystane do produkcji leku na koronawirusa – ujawnił profesor Marcin Drąg z Politechniki. Kieruje on pracami zespołu, zajmującego się badaniem nad wirusem i poszukiwaniem substancji, które mogą posłużyć do jego zwalczania.

Kiedy wrocławskie odkrycie mogłoby być wykorzystane w leczeniu ludzi? Profesor Drąg odpowiada, że konieczne są dalsze badania na komórkach zarażonych wirusem, a także badania kliniczne. Związki chemiczne, o których mowa, naukowcy opracowali badając możliwość wykorzystania do walki z wirusem znanego leku przeciwzapalnego – ebselenu. Od kilku miesięcy słyszymy o kolejnych odkryciach zespołu prof. Drąga z Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Politechniki Wrocławskiej. Nasi naukowcy dokonali przełomowych ustaleń dotyczących składu chemicznego wirusa SARS – COV 2, wywołującego chorobę Covid 19. Już kilka miesięcy temu dokonali ważnych ustaleń dotyczących działania dwóch kluczowych enzymów koronawirusa. Są odpowiedzialne za jego dojrzewanie, ale też procesowanie ludzkich białek, tak by komórka ludzka nie mogła się bronić w czasie inwazji wirusa. Teraz specjaliści z Politechniki szukają substancji bezpiecznych dla ludzkiego organizmu, które można wykorzystać do walki z wirusem. Zajmują się m.in. tzw „retargetowaniem" leków. Czyli badaniem możliwości wykorzystania przeciwko koronawirusowi znanych leków, używanych w innych chorobach. Zainteresował ich ebselen, który we wcześniejszych badaniach prowadzonych przez innych naukowców, wykazywał właściwości przeciwwirusowe. „Nasze badania nad bliskimi analogami strukturalnymi tego leku pozwoliły zidentyfikować jeszcze lepsze od ebselenu cząsteczki" – ogłosił profesor Drąg. – Teraz, we współpracy z kilkoma grupami naukowymi prowadzone są rozległe badania mające potwierdzić, iż opisane związki mogą hamować rozwój koronawirusa – mówi nam. Zespół z Politechniki opracował też związki, które mogą być wykorzystane w poszukiwaniu innych leków na koronawirusa. Niedawno Politechnika porozumiała się z japońską firmą Peptide Institute. Będzie ona produkowała te związki, a część zysków trafi do wrocławskiej uczelni. Dodatkowo japońska firma przekaże Politechnice część wyprodukowanych przez siebie substancji. Będą one bezpłatnie rozdawane innym polskim uczelniom, pracującym nad koronawirusem.