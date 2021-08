Wrocławianie są przerażeni: W Odrze zauważyli martwą krowę Jarosław Jakubczak

Wrocławianie zatrzymują się przy brzegu Odry i z przerażeniem patrzą na martwe zwierzę pływające w rzece. Krowa do złudzenia przypomina prawdziwą. Okazuje się jednak, że to tylko imitacja krowy. Zwierzę jest częścią scenografii serialu Netflixa "Wielka woda" jaki powstaje we Wrocławiu.