Wrocławianie robią lepszą pizzę od Włochów? Zwyciężyliśmy w prestiżowym konkursie!

Konkurs odbył się 17 maja we włoskiej Abruzji, w ten sam dzień zostały ogłoszone również wyniki. Wzięli w nim udział Jakub Malik, Paweł Leszek – wrocławscy pizzaiolo z pizzerii Tutti Santi przy ul. Hallera oraz Sergiusz Urbaniak – współzałożyciel tej restauracji, a także organizator i przewodniczący reprezentacji. Konkurencja była ogromna, w zawodach brało udział łącznie kilkaset osób. Ze względów pandemicznych, zostali rozrzuceni po różnych regionach.

- Oczywiście towarzyszył nam stres, były ogromne emocje. Czuliśmy jednak, że jesteśmy przygotowani bardzo dobrze. Mamy za sobą bagaż doświadczeń. Prowadzimy włoską pizzerię już 8 lat. Naszym założycielem jest Valerio Valle – mistrz Włoch w pizzy klasycznej, dzięki któremu nieustannie możemy rozwijać nasze umiejętności. Cały czas zdobywamy nową wiedzę, jeździmy do Włoch na zawody, poznajemy nowe włoskie regionalne produkty. Jeździmy do manufaktur, gdzie produkuje się włoskie sery i wędliny. Jeździmy też do włoskich młynów, gdzie zdobywamy wiedzę na temat najlepszych mąk, których używamy – mówi nam właściciel Tutti Santi, Sergiusz Urbaniak.