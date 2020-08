Wrocław: Uroczyste odsłonięcie skweru Kornela Morawieckiego

Dziś we Wrocławiu skwer między ulicami Środkową i Szczepińską otrzymał imię Kornela Morawieckiego. To jedno z wydarzeń związanych z obchodami 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu.

Pamiątkową tablicę nadającą skwerowi imię Kornela Morawieckiego odsłonili dzisiaj między innymi premier Mateusz Morawiecki i prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Towarzyszyli im także przewodniczący Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca” Zbigniew Jagiełło oraz Anna Morawiecka. Także dzisiaj uroczyście nazwano skwer imieniem „Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej” u zbiegu ulic Rybackiej, Zachodniej i pl. św. Mikołaja. – Sama pamięć o Solidarności sprzed 40 lat to za mało. Myślę, że tak czujemy my wszyscy tu zebrani. Na dobrym fundamencie Solidarności między naszymi narodami, odważnie budujmy kolejne wspólne projekty. Dla naszych mieszkańców, dla naszych krajów, dla Europy. Nie zaniedbujmy dziedzictwa Solidarności. W każdym z naszych krajów pozostawiła ona dowód, że wspólnie ludzie mogą zmienić świat. Pamiętajmy dziś szczególnie o tych, którzy jeszcze na zmiany czekają. Nie pozostawiajmy ich samym sobie. Niech na zawsze żyje w nas Solidarność – mówił do zgromadzonych prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Wszystkie te wydarzenia związane są z obchodami 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu. Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców Wideo