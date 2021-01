Tu nie będzie wody

Z powodu prac na sieci wodociągowej 26.01.2021 od godz. 9.00 do godz. 16 nastąpi przerwa w dostawie wody przy następujących ulicach:

- Kluczborska 31-33,

- Norberta Barlickiego nieparzyste numery od 1 do 7.

Tu nie będzie prądu

Wyłączenia prądu w godz. 7-16 dotyczą ulic:

- Pełczyńska od 65 do 155 i od 80 do 162,

- Tymiankowa,

- Perzowa,

- Kminkowa od 21 do 23 nieparzyste,

- Pokrzywowa,

- Lawendowa,

- Jeziorowa od 25 do 35 nieparzyste.