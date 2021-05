Wrocław szykuje się do wielkiego szczepienia nastolatków

Program bezpłatnych szczepień dzieci przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, Wrocław prowadzi od 11 lat. W tym czasie zaszczepiono blisko 36 tys. nastolatków. Co roku obejmuje on nie tylko szczepienia ochronne, ale także spotkania edukacyjne dla dzieci oraz ich rodziców oraz konferencje dla lekarzy, pielęgniarek i nauczycieli.

Kto i na jakich zasadach będzie szczepił we Wrocławiu?

Tym razem - jak szacuje ratusz - objętych szczepieniami zostanie co najmniej 6 tysięcy dziewcząt i chłopców urodzonych w 2008 roku i zameldowanych we Wrocławiu. Także tylko ci, którzy nie mają przeciwwskazań lekarskich do szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Szczepienia odbywają się tylko za zgodą rodziców. Program realizowany jest we współpracy ze szkołami, w związku z tym każda edycja rozpoczyna się we wrześniu i kończy w sierpniu następnego roku. W szkołach organizowane będą spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców, prowadzone przez lekarzy onkologów i pracowników Sanepidu we Wrocławiu.