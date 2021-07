Wrocław: Staruszek nie opanował auta i wjechał w budynek [ZDJĘCIA]

Świadkowie zdarzenia mówią, że starszy mężczyzna cofając mercedesem z miejsca parkingowego, najpierw uderzył w zaparkowane audi po przeciwnej stronie jezdni, po czym ruszył do przodu, przejechał przez chodnik, żywopłot, trawnik i swoją jazdę zakończył uderzając w ścianę bloku mieszkalnego. Po całym zdarzeniu zostawił samochód i poszedł do pobliskiego mieszkania. Na miejsce został wezwany patrol policji. Mundurowi odwiedzili staruszka w mieszkaniu.

Starszy mężczyzna jest dobrze znany okolicznym mieszkańcom. W swoim samochodzie zbiera mnóstwo śmieci. Czasami nim jeździ. Na miejscach parkingowych stoi też jego przyczepa. W jej okolicach często panuje duży bałagan. Wysypują się śmieci. - Próbowaliśmy w tej sprawie interweniować w straży miejskiej. Bezskutecznie - żalą się mieszkańcy.

Jak poinformował Paweł Noga z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, policjanci będą wnioskować o skierowanie kierowcy na badania lekarskie, które stwierdzą, czy nadal jest on zdolny do prowadzenia pojazdów. Z jego ubezpieczenia OC zostaną też pokryte straty.