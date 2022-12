Wrocław: Samotna ławka na ogrodzonym skwerku bez wejścia. Kto to wymyślił? [ZOBACZ]

Na osiedlu wybudowano ogrodzony plac zabaw z tradycyjnymi sprzętami do zabawy dla dzieci. Jest zjeżdżalnia, bujaczki, mała przeszkoda do wspinania. Ale jedna rzecz zwróciła uwagę mieszkańców i nie wiedzą jak z niej korzystać. Nie daje im to spokoju i przyznajemy, że my też zastanawiamy się nad tym. Chodzi o ławkę postawioną na ogrodzonej, trójkątnej działce. Bez bramki wejściowej...

