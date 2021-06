Wrocław: Sadysta oblewał amstaffa domestosem i psikał gazem [ZDJĘCIA]

Amstaff Diego był katowany przez kilka tygodni. Sadysta miał znęcać się nad nim w różny sposób. Ze wstępnych ustaleń Ekostraży wynika, że był m.in. bity, oblewany żrącym domestosem i psikany gazem pieprzowym. Według partnerki do której należał pies, miało to na celu jej ukaranie. Do czasu interwencji był trzymany na ciasnej kolczatce. W mieszkaniu przebywał również drugi pies, jednak był on w doskonałej formie - był dobrze odżywiony i ładnie wyglądał. Właścicielka mówi, że jej partner zdecydowanie uwziął się na Diego i kiedy tylko miał okazję, wyżywał się właśnie na nim.

Po otrzymaniu anonimowego zgłoszenia, działacze natychmiast ruszyli na miejsce. Zabrali go z mieszkania i oddali pod opiekę weterynarza. Drugi pies został tylko ze względu na to, że partnerka kata powiedziała o wymianie zamków w drzwiach, aby nie miał on dostępu do mieszkania.