Wrocław: Remont elewacji w okresie lęgowym i zamurowywanie gniazd. Co na to spółdzielnia? Nadia Szagdaj

25 czerwca wolontariusze z fundacji Viva pikietowali pod siedzibą zarządu spółdzielni Cichy Kącik we Wrocławiu Viva! Akcja dla zwierząt - Wrocław

Kilka dni temu pod siedzibą spółdzielni Cichy Kącik odbył się protest związany z pracami remontowymi na elewacjach budynków w okresie lęgowym, zorganizowany przez wrocławski oddział fundacji Viva oraz Niech Żyją. Mimo że wolontariusze zaobserwowali tam gniazda i dużą aktywność ptaków, spółdzielnia przerwała prace dopiero po interwencji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Organizacje pro zwierzęce alarmują, że podczas takich remontów dochodzi do zamurowywania piskląt i likwidacji gniazd gatunków chronionych. Co na to spółdzielnia?