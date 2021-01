Wrocław. Protest w obronie lekarki, która twierdzi, że pandemia nie istnieje

To już syndemia! Śmiertelność z powodu pandemii COVID-19 u osób z chorobami współistniejącymi i otyłością zwiększa się nawet kilkukrotnie!

Nie bez powodu apeluje się do seniorów, by chronili się przed COVID-19, pozostając w domach. To właśnie oni mają najwięcej schorzeń, które pogarszają przebieg zakażenia koronawirusem i powodują częstsze zgony. Zjawisko to nazwano syndemią, a ryzyko śmierci wskutek infekcji w przypadku konkretnych przewlekłych chorób niezakaźnych określono za pomocą badań.