Wrocław: Policja zatrzymała seryjnych złodziei katalizatorów Marcin Kruk

Zdjęcie ilustracyjne / KMP Wrocław

Kradzieże katalizatorów z zaparkowanych samochodów to ostatnio we Wrocławiu plaga. Bezczelność złodziei nie ma granic - nawet w biały dzień części są wycinane z aut stojących pod oknami bloków, a ostatnio portal GazetaWroclawska.pl informował o szajce wyrywającej katalizatory za pomocą haka przyczepionego do auta. Bulwersujące wrocławian kradzieże zainteresowały także policjantów, dzięki czemu kilku złodziei katalizatorów właśnie zakończyło swoje kariery.