Wrocław: Pochówek ludzkich szczątków wykopanych podczas remontu torowiska [ZDJĘCIA]

Szminka też ma swoje święto! Czy wiecie, kto wymyślił szminkę

29 lipca to Międzynarodowy Dzień Szminki. Szminka, pomadka, błyszczyk - czyli kolorowa pomada ochronna na usta - to jeden z najważniejszych, a przy okazji najlepiej sprzedający się kosmetyków podkreślających urodę kobiety. Szacuje się, że roczna sprzedaż szminek to 700 milionów sztuk. Ceny od kilku złotych do trzystu, a nawet tysiąca złotych. Zresztą Sky's the Limit. Najdroższą szminką świata jest Kiss Kiss Gold & Diamonds by Guerlain. W zasadzie może nie sama szminka, ale opakowanie. Do jego stworzenia wykorzystano 18-karatowe lite żółte złoto i 199 brylantów. Można zamówić specjalny imienny grawerunek w złocie oraz wymianę wkładu szminki, gdy się skończy. Szminka kosztuje bagatela ... 65 tysięcy dolarów.