Wrocław: Niecodzienne znalezisko w ponad 200-letniej figurce [ZDJĘCIA]

Figurka Andromedy powstała w Prószkowie (na Opolszczyźnie) i datowana jest na lata 1769–1783 r. Wytwórnia ta wykonywała figurki różnego typu: alegoryczne, ludowe, przestawienia biblijne i mitologiczne. Posążek Andromedy należy do tej ostatniej grupy. Z powodu złego stanu, trafił z Muzeum Narodowego do pracowni konserwatorskiej. Widoczne były obtłuczenia krawędzi oraz zżółknięty kit i retusze po poprzedniej konserwacji.

"Figurka z niespodzianką"

Po opracowaniu planu działania, główna konserwator Muzeum Narodowego we Wrocławiu - Małgorzata Slawiczek-Altman, mogła wziąć się do pracy. Figurka została oczyszczona z kurzu miękkim pędzlem, usunięto także retusze i kity. W trakcie rozklejania elementów pnia drzewa zauważyła, że do wypełnienia pustej przestrzeni pod masą kitu użyto bawełnianej waty. Po jej wyjęciu wypadł papierowy rulonik, zaklejony z obu stron kroplą wosku. Rozwinięcie karteczki w Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry ujawniło dane restauratora z przeszłości i datę prowadzonych prac. Napis na niej głosi: