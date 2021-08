„Wrocław nie marnuje” Czyli co zrobić z jedzeniem, zamiast wyrzucać

Żeby towar, którego potrzebujemy, był zawsze na półkach, trzeba zmarnować ogromną ilość żywności. Ten globalny problem marnowania jedzenia cały czas szuka rozwiązania, w Polsce już wprowadzono przepisy dla przedsiębiorców, którzy ze sprzedaży żywności mają co najmniej 50 proc. przychodów. W hurtowniach bądź sklepach o powierzchni 400 m2 przedsiębiorcy objęci są obowiązkiem przeciwdziałania marnowaniu żywności - muszą podpisać umowę z wybraną organizacją pozarządową na przekazanie niesprzedanego jedzenia. We wrześniu 2021 roku obowiązek taki będą miały również mniejsze sklepy o powierzchni większej niż 250 m2 - jeśli 50 proc. sprzedaży u nich to żywność. Obowiązek dotyczy nadal dużych sklepów, ale małe lokale czy sklepy też mają problem z wyrzucaniem jedzenia.

- Z tej nieracjonalnej nadwyżki żywności, która występuje w gigantycznej skali, stworzyliśmy narzędzie do pomagania i przekazywania żywności na cele społeczne. W samy Wrocławiu odzyskaliśmy w 2020 roku 500 ton kg żywności, skala jest ogromna - Błażej Krasoń, prezes Banku Żywności we Wrocławiu.