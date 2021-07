Wrocław mniej przyjazny dla kierowców. Spadek w rankingu

Ranking najbardziej przyjaznych polskich miast dla kierowców opracowany został przez ekspertów Oponeo we współpracy z Yanosikiem. Zestawienie zostało utworzone na podstawie przyznawania ocen w ośmiu analizowanych kategoriach, m.in.: cen paliw i OC, warunków parkowania, średniej prędkość jazdy, liczby kolizji, cen wymiany opon, ładowania samochodów elektrycznych i carsharingu. Do przygotowania zestawienia wykorzystano dane z urzędów miast, zarządów dróg, znanych internetowych porównywarek ubezpieczeń, a także aplikacji Yanosik. Podobnie jak w ubiegłorocznym badaniu, także i teraz ranking podzielono na dwie części - pierwsza z nich dotyczyła dużych miejscowości liczących powyżej 300 tys. mieszkańców, druga natomiast średnich, zamieszkiwanych przez 180 - 300 tys. osób. Jak wyglądał system oceniania? Wszystkim miastom przyznawaliśmy punkty w każdej ze wspomnianych dziedzin - te większe, liczące powyżej 300 tys. mieszkańców mogły uzyskać od 1 do 9 „oczek”, mniejsze natomiast od 1 do 10. Wyjątki stanowią 2 aspekty - carsharing dający możliwość zdobycia 4 punktów oraz koszty wymiany opon, za którą przyznawaliśmy noty od 1 do 6. Mocno rozbudowaną dziedziną, w której ocenianych było kilka czynników wpływających na całościową liczbę punktów rankingowych przyznanych w danej sferze było parkowanie. Zwycięzcy rankingu wyłonieni zostali po zsumowaniu wyników cząstkowych ze wszystkich dziedzin. Na kolejnych stronach pokazujemy, jak miasta wypadły w poszczególnych dziedzinach. Następnie prezentujemy łączną punktację. Zobacz, jak wypadł Wrocław.

Paweł Relikowski/Wrocław