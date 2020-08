Wrocław: mikroapartamenty to odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynku nieruchomości

Pierwsze mikroapartamenty we Wrocławiu

Mikroapartamenty pojawiły się w Polsce w 2013 roku – pierwszym miastem, gdzie zostały wybudowane, był Wrocław. Realizacją dość nietypowego jak na tamte czasy pomysłu zajęła się spółka Dolnośląskie Inwestycje (w ramach projektu Starter). Mieszkania powstały w wyniku przebudowy dawnego hotelu z lat 60. XX w. – ostatecznie sprzedanych zostało ok. 150 wykończonych „pod klucz” mikroapartamentów, których powierzchnia wynosiła od 12 do 27 mkw.

Szybko okazało się, że inwestycja odniosła sukces. W związku z tym spółka postanowiła wybudować jeszcze więcej mikroapartamentów we Wrocławiu. W 2015 roku rozpoczęła się budowa kolejnego obiektu w centrum miasta, po zakończeniu której (w 2017 roku) do użytku oddanych zostało 168 mieszkań o powierzchni od 13 do 30 mkw. Sukcesy te zachęciły innych inwestorów i tak rozpoczął się prawdziwy boom mikroapartamentów, który trwa do dziś – nie tylko we Wrocławiu, ale we wszystkich większych miastach Polski.