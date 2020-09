Wrocław: Miasto likwiduje buspas. Zamiast niego ścieżka rowerowa

Celem przebudowy ulic Jedności Narodowej i Poniatowskiego ma być "zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej i poprawa bezpieczeństwa szczególnie pieszych i rowerzystów".

Będą tam wybudowane przystanki wiedeńskie, które przy okazji wymuszą zwolnienie ruchu samochodowego. Przy skwerze Pionierów Wrocławskich zostanie przebudowany chodnik, powstaną nowe przystanki autobusowe przy skrzyżowaniu Jedności Narodowej i Rychtalskiej. W tym rejonie ma być także odbudowany chodnik, przebudowana sygnalizacja świetlna i zrobione nasadzenia.

Rowerzyści z pewnością ucieszą się z uzupełnienia sieci dróg rowerowych. Powstaną one na ul. Rychtalskiej, od Jedności Narodowej do wiaduktu, i na ul. Jedności Narodowej od Rychtalskiej do ul. Poniatowskiego.

- Ulica Jedności Narodowej stanowiła dotychczas wyrwę w systemie dróg rowerowych w tej części Wrocławia. Po zrealizowaniu zaplanowanej inwestycji, rowerzyści będą mogli pokonywać wyodrębnioną trasą odcinek od ul. Rychtalskiej do placu Bema. Projektowanie rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych wymagało korekty przebiegu pasów ruchu – tłumaczy Elżbieta Maciąg z Wydziału Inżynierii Miejskiej ratusza.