Wrocław: Mama sama nie oddycha, a urodziła zdrową córeczkę. Lekarz zdradza kulisy cudu. "Kilka przypadków na świecie"

Emilka przyszła na świat 17 sierpnia. Pisaliśmy o tym na GazetaWroclawska.pl. Urodziła się zupełnie zdrowa, choć jej matka od marca była w stanie wegetatywnym po rozległym zawale serca.

Emilka wciąż czuje się świetnie, opiekuje się nią tata. - To sukces medyczny w stosunku do dziecka, niestety mama wciąż jest w stanie wegetatywnym ze złym rokowaniem - przyznaje Bernard Zając

36-letnia matka narodzonej 17 sierpnia dziewczynki trafiła do szpitala przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu w marcu 2020 z głębokim uszkodzeniem mózgu. Stało się to po rozległym zawale serca i zatrzymaniu krążenia. Kobieta była wówczas zaledwie w 11. tygodniu ciąży.

– Interweniujący na miejscu zespół pogotowia ratunkowego prowadził długą akcję resuscytacyjną, w wyniku której udało się przywrócić pracę serca. W szpitalu, lekarze kardiolodzy wykonali plastykę naczyń serca chorej. Pacjentka została przyjęta do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Niestety, już wczesna ocena neurologiczna była tragiczna dla pacjentki i jej najbliższych, bowiem rozpoznano głębokie uszkodzenie mózgu, spowodowane niedotlenieniem – mówi prof. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.