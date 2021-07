Wrocław: Kontrole w mieszkaniach komunalnych. Każdy najemca musi podać te informacje!

Każdy zarządca budynku jest zobowiązany od 1 lipca, złożyć deklarację o sposobie ogrzewania lokali. Do końca czerwca 2022 roku informacje mają trafić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W CEEB znajdą się m.in. informacje o tym, jakimi źródłami ciepła ogrzewany jest dany budynek. Dotyczy to zarówno źródeł spalania o mocy do 1MW, jak i sieci ciepłowniczych oraz źródeł energii elektrycznej wykorzystywanych do ogrzewania lub podgrzewania wody użytkowej. Brak wpisu do ewidencji poskutkować może grzywną nałożoną na zarządcę, dlatego między innymi Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania prowadzą kontrole w swoich lokalach.

Lokali komunalnych pod zarządem Wrocławskich Mieszkań jest około 6 tysięcy. Tylko w 1174 lokalach potwierdzono ekologiczne ogrzewanie, a najwięcej szkodliwych pieców znajduje się na Przedmieściu Oławskim, Placu Grunwaldzkim, Śródmieściu oraz Kleczkowie. Aktualnie prowadzone kontrole mają na celu sprawdzenie w jakiej części mieszkań gminnych należy wymienić tak zwane ,,kopciuchy’’, a wszystkie muszą zniknąć do lipca 2024 roku. Później za brak ekologicznego źródła ciepła będą kary finansowe - nawet 5000 zł, zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej.