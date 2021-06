Wrocław gospodarzem największego turnieju piłki ręcznej w Polsce. Ambasadorami wybitni gracze

Najlepsze drużyny zagrają mecze finałowe w Hali Orbita we Wrocławiu, a rozgrywki odbędą się łącznie w dziesięciu halach sportowych. Organizatorem turnieju jest agencja Around the Sport oraz WKS Śląsk Wrocław. Honorowy patronat nad imprezą objeli natomiast marszałek województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, prezydenta Wrocławia Jacek Sutryk oraz Dolnośląski Związek Piłki Ręcznej. Partnerem została z kolei Europejska Federacja Piłki Ręcznej (EHF). Spotkania będą transmitowane na portalu YouTube.

Uczestnicy pierwszej edycji Wrocław Handball Cup zostaną podzieleni na dziewięć kategorii wiekowych (jedna dla chłopców i dziewczynek do 10 lat oraz osobno dla obojga płci – do 12., 14. 16. i 18. roku życia).

Wrocław Handball Cup to zawody, do których mogą zgłosić się drużyny z całej Europy (na tę chwilę na liście uczestników znajdują się reprezentanci dziesięciu krajów). Zezwala się, aby jeden klub wystawił w rozgrywkach nawet kilka zespołów w różnych kategoriach wiekowych – na tę chwilę w niektórych z nich zgłoszono po 17 ekip.