Wrocław do rozbiórki! Te budynki znikną z mapy miasta

Miasto szykuje się do wyburzenia w najbliższym czasie 16 budynków w różnych częściach Wrocławia.Wyburzenia planowane są przez Zarząd Zasobu Komunalnego i Wrocławskie Mieszkania. Na liście obiektów do rozbiórki dominują, co prawda, garaże i zabudowania gospodarcze, ale jest też kilka kamienic, stara piekarnia, a nawet hala techniczna będąca częścią byłej zajezdni tramwajowej. Jak wyjaśnia ratusz, najważniejszym powodem, dla którego te budynki zostaną rozebrane jest ich fatalny stan techniczny. W przypadku budynków mieszkalnych ich rozbiórkę poprzedza wykwaterowanie mieszkańców. Na kolejnych slajdach pokazujemy budynki we Wrocławiu, które zostaną wyburzone jeszcze w tym roku oraz te, które są przygotowywane do rozbiórki.

