Wrocław daleko w rankingu prędkości linii tramwajowych w Polsce

Autorzy rankingu, Krzysztof Kalkowski i Emil Włuka, wskazują, że wrocławska sieć tramwajowa jest rozbudowana, ale mocno wyeksploatowana, a stan torowisk w wielu miejscach jest bardzo zły, co często powoduje wykolejenia.

Wrocław znalazł się na 9. miejscu pod względem szybkości tramwajów na 12 polskich miast. Tramwaje jeżdżą w stolicy Dolnego Śląska ze średnią prędkością 17,8 km/h. Najwyższe miejsce w rankingu zajmuje Poznań, ze średnią prędkością 20,8 km/h. Wrocław wyprzedzają także Bydgoszcz (20,5 km/h), Szczecin (20,3 km/h), Olsztyn (19,8 km/h), Warszawa (18,9 km/h), Grudziądz (18,8 km/h), Kraków (18,8 km/h), Górnośląski Okręg Przemysłowy (18,6 km/h). Wolniej niż we Wrocławiu tramwaje jeżdżą tylko w Gdańsku (17,1 km/h), Elblągu (17 km/h), a zestawienie zamyka Łódź z prędkością 15,6 km/h.

Najszybciej po Wrocławiu jeździ linia nr 3 osiągająca średnią prędkość komunikacyjną 20,3 km/h. Daje to 27 miejsce wśród badanych linii tramwajowych w Polsce. Najwolniej jeździ ósemka: 14,9 km/h daje tej linii 153 miejsce. Pocieszeniem dla wrocławian może być to, że to wciąż ponad dwukrotnie szybciej niż maszerujący człowiek.

Najszybszą linią tramwajową w Polsce jest linia nr 14 w Poznaniu, na której podróże odbywają się z prędkością 27,6 km/h. Pierwszą dziesiątkę najszybszych linii zamyka linia nr 1, również poznańska, z prędkością 23,7 km/h.