Wrocław: Był zagajnik, będzie ulica. Mieszkańcy próbują bronić zieleni

Henryk Wachowiak wybudował dom na Złotnikach, spodobało mu się miejsce. Las za domem, rechot żab, świergot ptaków - to wszystko teraz ma zniknąć na potrzeby budowy. Wiedział, że droga będzie tu budowana, ale - jak mówi - nie przypuszczał, że tak bezmyślnie.

- Protestujemy przeciwko likwidacji zagajnika leśnego, to cenny obszar natury! To są podmokłe tereny, jest tu pełno zwierząt. Sarny szukają tu ochłody, żaby co roku dawały koncert, a teraz je pompują i mówią, że wywiozą w lepsze miejsce, ale one zdychają! - denerwuje się mieszkaniec. Mają za nic okres lęgowy i naturę, nowe nasadzenia chcą zrobić, które też szybko zdychają, to widać po tych które już zrobili - dodaje.