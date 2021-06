Wrócili po auto, ale zniknęło wraz z całym warsztatem. Czy ktoś widział Rademenesa?

Niestety, kontakt z byłym najemcą placu przy Chmielnej był mocno utrudniony. Po wielu próbach, panu Dawidowi w końcu udało się z nim porozmawiać. Były najemca stwierdził wówczas, że skoro auta nie ma już na placu, musiał się go pozbyć właściciel terenu, czyli deweloper.

"Do pana Diariusza nie można się było dodzwonić. Postanowiłem więc odwiedzić go w domu" – wspomina właściciel mazdy.

"Z początku Rademenes zimował w innym warsztacie. Pandemia zmusiła nas do tego, by pozostawić nasz wrak w miejscu, z którego nie zostanie odwieziony na złom. Niestety, warsztat, gdzie nasza mazda przeczekiwała pandemiczny brak wyścigów, musiał się zamknąć. Jego właściciel polecił mi pana Dariusza, który wówczas prowadził punkt napraw na Chmielnej 1C" - opowiada pan Dawid.

"Nie mamy możliwości, by kontrolować, kto na plac wchodzi i co zabiera. Samochody, które zostały na placu (część z nich nadal tam jest), zaczęto powoli rozkradać. Nie mamy takiego obowiązku, aby powiadamiać właścicieli aut, które zostały na placu, żeby samochody zabrano. Nie musimy też tego terenu sprzątać" - mówi nam Jacek Serafin z Inter-ES Deweloper.

"Oczywiście, z mojej praktyki sądowej wynika, że lepiej mieć umowę na piśmie. Niekoniecznie musi być to umowa bardzo rozbudowana. W swojej praktyce jestem zwolennikiem prostoty" – komentuje Marcin Zatorski, radca prawny w Zatorski&Wspólnicy. - "Brak umowy pisemnej z warsztatem nie oznacza jednak, że umowa nie została zawarta. W naszym systemie prawnym dość powszechnie zawiera się umowy ustne. Czasami ich wyrazem nawet nie są słowne ustalenia, a czynności faktyczne. W tym przypadku, mimo że warsztatu nie ma już w tym miejscu, to na "warsztacie" wciąż ciąży obowiązek wydania samochodu osobie, która go powierzyła celem naprawy.

Były najemca placu przy Chmielnej twierdzi, że nie ma pojęcia, co stało się z samochodem, a plac został mu odebrany pod jego nieobecność. Sprawa została zgłoszona na policję 15 czerwca.