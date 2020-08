Wracają połączenia Kolei Dolnośląskich. Będzie więcej pociągów

- Powrót wszystkich pociągów na ich pierwotne trasy to coś, na co czekali wszyscy; zarówno nasi pasażerowie, jak i my w KD. Kilka miesięcy temu epidemia wymusiła na nas trudne decyzje w postaci cięcia połączeń, ale krok po kroku udało nam się wrócić na właściwe tory. Dosłownie i w przenośni – komentuje Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.

Szczegóły zmian w rozkładzie jazdy KD:

1. Pociąg 69121/0 KWISA relacji Lubań Śl. 5:16 – Wrocław Gł. 7:24 będzie na odcinku Węgliniec – Legnica kursował jako przyspieszony (jak w RRJ 2020/2021);

2. Pociągi 67351 TELEMANN relacji Wrocław Gł. 5:20 – Forst Lausitz 8:17 oraz 76006 TELEMANN relacji Forst Lausitz 18:30 – Wrocław Gł. 21:13 na odcinku Wrocław Gł. – Legnica będą kursować w (C) od 3 października br.

3. Pociągi 67101 KD SPRINTER KEPLER relacji Wrocław Gł. 20:05 – Żary 22:19 oraz 76100 KD SPRINTER KEPLER relacji Żary 16:35 – Wrocław Gł. 18:47 na odcinku Wrocław Gł. – Legnica będą kursować w (5) i (7) od 2 października br.

4. Pociągi 69234 relacji Szklarska Poręba Górna 6:32 – Wrocław Gł. 9:32 oraz 69287 CHOJNIK relacji Wrocław Gł. 17:23 – Szklarska Poręba Górna 20:19 będą na odcinku Szklarska Poręba Górna – Jelenia Góra kursować codziennie (do 13 października br. obsługa przez KKZ – zamknięcie torowe);

5. Pociągi 69261 Jelenia Góra 5:27 – Szklarska Poręba Górna 6:20 oraz 69256 relacji Szklarska Poręba Górna 20:31 – Jelenia Góra 21:25 będą kursować codziennie (do 13 października br. obsługa przez KKZ – zamknięcie torowe);

6. Wszystkie pociągi relacji Wrocław Gł. – Kąty Wrocławskie i z powrotem kursować będą w (D) od 1 września br.;

7. Pociąg 69236 CHOJNIK relacji Jelenia Góra 8:31 – Wrocław Gł. 10:37 będzie kursował do 11 października w (C), a od 14 października br. codziennie;

8. Pociąg 69271 relacji Wrocław Gł. 8:35 – Wałbrzych Gł. 9:54 będzie kursował w (D) od 14 października br.;

9. Pociągi 69543, 69455, 69466 i 69468 w relacji Wałbrzych Miasto/Gł. – Adrspach/Mezimesti i z powrotem zostaną odwołane (jak w ZRJ3);

10. Autobusy komunikacji zastępczej na odcinku Kłodzko Gł. – Kudowa-Zdrój będą kursowały do końca trwania ZRJ4, tj. do 7 listopada br. (zamknięcie torowe trwa do 31 października br.);

11. Pociąg 69318/9 relacji Kłodzko Gł. 11:59 – Rawicz 14:34 zostanie odwołany na odcinku Kłodzko Gł. – Wrocław Gł.;

12. Zostanie uruchomiony nowy pociąg przyspieszony 66100 relacji Kłodzko Gł.13:47/13:55 – Wrocław Gł. 15:16;

13. Pociąg 69316 SZCZELINIEC relacji Kudowa-Zdrój 9:04/9:45 – Wrocław Gł. 11:50/12:36 na odcinku Kłodzko Gł. – Wrocław Gł. będzie kursował jako osobowy (dodanie postojów);

14. Pociągi 69712 relacji Wrocław Gł. 15:25 – Jelcz-Laskowice 15:56 oraz 69761 relacji Jelcz-Laskowice 16:08 – Wrocław Gł. 16:48 kursować będą w (D) od 1 września br.

D- dni robocze

C – soboty, niedziele i święta.