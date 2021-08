Wojskowy piknik w centrum Wrocławia. Żołnierze świętują

Tysiące wrocławian - mimo upału - przychodzą na plac Wolności, by oglądać prezentowany tam sprzęt wojskowy, obejrzeć pokazy musztry i posłuchać koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych. Zorganizowano tam wrocławskie obchody Święta Wojska Polskiego oraz 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Piknik na placu Wolności to nie tylko pokazy sprzętu, ale też możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w mobilnym punkcie szczepień, a później okazja do skosztowania wojskowej grochówki prosto z kotła. Swoje stoisko ma też Agencja Mienia Wojskowego w której można kupić części wyposażenia, a w punktach informacyjno-promocyjnych żołnierze poszczególnych wrocławskich jednostek, udzielają informacji na temat swojej służby i możliwości wstąpienia do armii.

Uroczystości i piknik na który zaprosił dowódca Garnizonu Wrocław gen. bryg. Dariusz Krzywdziński, potrwa do 15.00.