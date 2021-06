Wojsko we Wrocławiu wyprzedaje sprzęt. Obok sanitarki... stół do tenisa

Sanitarka, agregaty prądotwórcze, zasilacze UPS, sprzęt medyczny, pakiety wojskowych kurtek oraz dresów, a nawet sprzęt sportowy, czy... obieraczka do ziemniaków.Około 50 pozycji liczy lista rzeczy wystawionych na sprzedaż w letnim przetargu zorganizowanym przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu. Otwarcie ofert nastąpi 23 czerwca w OR AMW przy ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu. Zyski ze sprzedaży Agencja tradycyjnie przekaże na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.Przedstawiamy najciekawsze i najbardziej zaskakujące rzeczy wstawione na sprzedaż. Znajdziecie je na kolejnych slajdach z opisem i cenami wywoławczymi.

AMW