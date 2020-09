Wojsko chce zbudować we Wrocławiu osiedle tylko dla żołnierzy

Teren położony przy ul. Ignuta ma ponad 20 tys. metrów kwadratowych i w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod budownictwo wielorodzinne. W przyszłości wojsko wybuduje tu mieszkania.

- Dzięki tej transakcji Agencja zyska nieruchomość i środki finansowe na realizację kolejnych inwestycji mieszkaniowych dla polskich żołnierzy – mówił zastępca prezesa Agencji Mienia Wojskowego Piotr Jastrzębski.

Termin budowy wojskowego osiedla na Kozanowie nie jest jednak jeszcze znany.

- Ta nieruchomość pozostanie w naszym zasobie, natomiast decyzja co do tego, w jaki sposób zostaną działki zagospodarowane, to jest pieśń przyszłości. Musimy dostosować się do tego, jakie będzie miało plany Ministerstwo Obrony Narodowej i siły zbrojne na rozwój poszczególnych garnizonów. Także cieszymy się, że plan zagospodarowania przestrzennego pozwala nam tam zrealizować inwestycje mieszkaniowe, natomiast nie przesądza to, że coś takiego w najbliższym czasie tam powstanie – tłumaczy dla portalu GazetaWroclawska.pl rzecznik AMW Małgorzata Weber.