Wojewoda tym razem zablokuje podwyżkę cen biletów MPK we Wrocławiu?

To reakcja na uchwałę przegłosowaną podczas sesji rady miejskiej 17 czerwca, na mocy której radni Forum Jacka Sutryka Wrocław Wspólna Sprawa, wprowadzając bilet kolejowy „Nasz Wrocław Kolej”, po chwilowej obniżce cen biletów jednorazowych MPK, przywrócili ich poziom do obecnego stanu, czyli po ich podniesieniu od 1stycznia.

Jak argumentują, uzasadnienie do projektu uchwały nie zawierało wyjaśnienia celu i przewidywanych skutków podwyżki cen biletów jednorazowych i czasowych. Nie zawierało ono również przedstawienia aktualnego stanu faktycznego i prawnego w tym zakresie, a także wskazania różnicy pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym w nowym brzmieniu załącznika - stanem prawnym. W uzasadnieniu projektu uchwały – przekonują Zieloni - nie zostało także wskazane, w jakim zakresie zmiana cen biletów jednorazowych i biletów okresowych miałaby obciążać budżet gminy. Dlatego uzasadnienie projektu uchwały z 17 czerwca było - w ocenie Zielonych - w oczywisty sposób sprzeczne ze Statutem Wrocławia, a tym samym nie powinna być ona głosowana przez radnych. Wrocławskie koło Partii Zieloni zwróciło się w poniedziałek (21 czerwca) do wojewody dolnośląskiego, Jarosława Obremskiego o stwierdzenie nieważności uchwały o podwyżce cen biletów.

"Procedowanie uchwał dotyczących cen biletów we Wrocławiu woła o pomstę do nieba. Pan prezydent Jacek Sutryk wraz ze swoim klubem radnych usiłują przepychać kolanem błędną politykę podwyżek cen biletów za każdą cenę. Nie zważając na błędy merytoryczne, które zostały już przyznane przez ratusz w odniesieniu do biletu „Nasz Wrocław Kolej”. Nie zważając na łamanie wszelkich procedur i zasad transparentności, procedując podwyżkę ukrytą pod biletem kolejowym. Sposób i tryb działania w tej sprawie budzi kontrowersje nie tylko wrocławskich Zielonych, ale także Towarzystwa Upiększania Wrocławia, czy Akcji Wrocław. W sprawach tak istotnych, jak ceny biletów, powinno się przestrzegać rygorystycznie procedur, a nie narażać użytkowników komunikacji zbiorowej na kompletny chaos" - przekonuje Robert Suligowski współprzewodniczący wrocławskiego koła partii Zieloni.

Przypomnijmy, przed miesiącem to ratusz zaskarżył do wojewody uchwałę przegłosowaną przez opozycję, obniżającą ceny biletów jednorazowych w tym czasowych od 1lipca. Wtedy powołali się na wadę prawną, czyli brak wcześniejszych konsultacji i opinii dla projektu uchwały ze strony Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego. Wojewoda Jarosław Obremski po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego, nie dopatrzył się jednak naruszenia przepisów prawa, a to oznaczało brak podstaw do wydania rozstrzygnięcia o nieważności uchwały obniżającej ceny przejazdówek. Jak będzie z wnioskiem Zielonych? Wojewoda ma miesiąc na podjęcie decyzji w tej sprawie.