Wojciech Dankiewicz: Medal Grand Prix Janowskiemu się po prostu należy (ROZMOWA) Dawid Foltyniewicz

Tomasz Gola

Z Wojciechem Dankiewiczem, żużlowym ekspertem Canal+, porozmawialiśmy m.in. o sile Betardu Sparty, roli Grega Hancocka we wrocławskim zespole czy pomysłach na urozmaicenie Grand Prix. – Maciej Janowski to nietuzinkowy zawodnik i życzę mu, aby uporał się z problemami sprzętowymi. Nie wyobrażam sobie, że nie zobaczę go na podium Indywidualnych Mistrzostw Świata, bo cytując klasyka, to mu się po prostu należy. Jego ostatnie występy są niepokojące, ale nie mam wątpliwości, że jego team nie śpi i szuka rozwiązań, aby wrócić na zwycięską ścieżkę – mówi Dankiewicz.