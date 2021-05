Włókniarz Częstochowa – Sparta Wrocław 2021 (ONLINE, TRANSMISJA NA ŻYWO, wynik, bieg po biegu, składy, gdzie oglądać w TV, 9.05.2021)

Kibice Betardu Sparty w ostatnich latach nie przywykli do widoku wrocławskiego zespołu na ostatnim miejscu ligowej tabeli. Za taki stan rzeczy odpowiadają dwie wyjazdowe porażki z rzędu. W Grudziądzu drużyna prowadzona przez Dariusza Śledzia minimalnie przegrała z ZOOleszcz DPV Logistic GKM-em 44:45, a dwa dni później uległa Motorowi Lublin 38:52.

Włókniarz Częstochowa – Sparta Wrocław 2021 (ONLINE, TRANSMISJA NA ŻYWO, wynik, bieg po biegu, składy, gdzie oglądać w TV)

Na domiar złego w Grudziądzu kontuzji łopatki doznał Tai Woffinden. Na razie Betard Sparta nie potwierdziła, czy Brytyjczyk będzie zdolny do jazdy w niedzielnym spotkaniu z Eltrox Włókniarzem. Dolnośląska drużyna ze zdrowym „Tajskim” zapewne miałaby większe szanse na wywiezienie z Częstochowy dwóch punktów. Ewentualna porażka oczywiście nie skomplikuje znacząco WTS-owi kwestii awansu do fazy play-off. Seria porażek w pierwszych starciach sezonu zmniejszyłaby jednak szansę Betardu Sparty na zajęcie wysokiego miejsca po fazie zasadniczej. Na Arenie zielona-energia.com jest więc zatem o co się bić.