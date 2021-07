Włącz EKOmyślenie. Znamy laureatów konkursu ekologicznego.

Komisja konkursowa po burzliwych obradach, postanowiła nagrodzić następujące prace:

1 miejsce - Maria Walaś (Biżuteria)

(Biżuteria) 2 miejsce - Ewa Musiał (Pamiętajcie dzieci, żeby segregować śmieci)

(Pamiętajcie dzieci, żeby segregować śmieci) 3 miejsce - Hleb Paferau (Ekorobot)

Przyznaliśmy także wyróżnienia, w postaci podwójnych zaproszeń do kina Helios. Nagrody dodatkowe otrzymują: Dominik Świerzewski, Wiktor Kasperczak i Zuzanna Lesiak.

W sprawie wysyłki nagród, będziemy się kontaktować z laureatami telefonicznie do końca lipca.

W dzisiejszych czasach chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne są zwykłe czynności, które każdy z nas może wykonywać: segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i prądu, ogrzewanie domu ekologicznymi metodami, ograniczanie emisji spalin samochodowych itp.

Tylko poprzez takie działania wszyscy możemy wspólnie zadbać o naszą najbliższą okolicę, a tym samym powstrzymać postępującą degradację środowiska. Każdy z nas chce przecież żyć w pięknym otoczeniu i oddychać czystym, zdrowym powietrzem.

Chcąc dodatkowo zachęcić naszych Czytelników do zaangażowania w działania ekologiczne, zorganizowaliśmy konkurs online. Do udziału w nim zapraszamy rodziny z dziećmi z całego Dolnego Śląska. Nasz konkurs to świetna okazja, żeby pochwalić się swoim kreatywnym podejściem do tematu ekologii.

Konkurs

Włącz EKO myślenie

Zasady konkursu są proste. Zdanie polega na przesłaniu zdjęcia prezentującego

własnoręcznie wykonaną pracę:

rękodzieła z wykorzystaniem materiałów, którym nada się drugie życie i uchroni przed wylądowaniem na śmietniku (pudełka, kartony, stare gazety, butelki plastikowe).

pracy plastycznej o tematyce ekologicznej

Jeśli chodzi o pracę plastyczną, to może być ona wykonana dowolną techniką: kredki, farby, kolaż i powinna dotyczyć tematyki ekologicznej: segregacja śmieci, farma wiatrowa lub fotowoltaiczna itp.

Natomiast przy tworzeniu rękodzieła należy wykorzystać surowce wtórne – tak by nadać im drugie życie i uchronić przed wylądowaniem na śmietniku. Mogą to być np. pudełka, kartony, stare gazety, plastikowe butelki itp.

Liczy się kreatywność i zaangażowanie w zadanie. Stworzenie ekologicznego projektu to możliwość nie tylko poszerzenia wiedzy z zakresu ekologii, ale też okazja do dobrej zabawy.

Dołączcie do naszej zabawy już dziś: na autorów trzech najlepszych prac przygotowaliśmy bardzo atrakcyjne nagrody.

1 miejsce:

weekendowy voucher pobytowy w Zamku Kliczków

pakiet wejściówek do Zamek Książ, obejmujący 6 biletów wstępu na Hokus Pokus – Nocne zwiedzanie dla rodzin z dziećmi .

bilet rodzinny (2+4) do Minieurolandu, który upoważnia do wstępu 6 osób, w tym maksymalnie 2 osób dorosłych

kosz słodyczy od ZPC ŚNIEŻKA S.A.

pakiet giftów od firmy Chemeko, obejmujący torbę Eko, notatnik, głośnik na bluetooth i ładowarka usb

2 miejsce:

pakiet wejściówek do Zamek Książ, obejmujący 5 biletów wstępu (2+3 ) na edycję „Zamek z Bajki”

bilet rodzinny (2+4) do Minieurolandu, który upoważnia do wstępu 6 osób, w tym maksymalnie 2 osób dorosłych

kosz słodyczy od ZPC ŚNIEŻKA S.A.

pakiet giftów od firmy Chemeko, obejmujący torbę Eko, notatnik, głośnik na bluetooth i ładowarka usb

3 miejsce:

pakiet wejściówek do Zamek Książ, obejmujący 5 biletów wstępu (2+3 ) na edycję „Zamek z Bajki”

bilet rodzinny (2+4) do Minieurolandu, który upoważnia do wstępu 6 osób, w tym maksymalnie 2 osób dorosłych

kosz słodyczy od ZPC ŚNIEŻKA S.A.

pakiet giftów od firmy Chemeko, obejmujący torbę Eko, notatnik, głośnik na bluetooth i ładowarka usb

Konkurs jest prowadzony w serwisie gazetawroclawska.pl trwa od 30 czerwca do 19 lipca.

Najlepsze prace wybierze komisja konkursowa, a zwycięzców poznamy 23 lipca 2021 r.

Informacji o konkursie udziela:

Natalia Niedzielska-Burdzy

e-mail: [email protected]

Mecenas konkursu:

Chemeko System Sp. z o.o.

Partnerzy konkursu:

Atum INstalacje

Osiedla SOGO (SOGO Roman Jędrzejczyk)

ENERIS Surowce