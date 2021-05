Wkrótce we Wrocławiu przebłysk lata! Ależ będzie gorąco! [PROGNOZA POGODY]

- Do piątku pozostaniemy nadal w chłodniejszym powietrzu atlantyckim. To oznacza, że w ciągu dnia można liczyć na wzrost temperatury do 14-15 stopni Celsjusza, a nad ranem jej spadek do 4-5 stopni Celsjusza. W czwartek, przez większą część dnia, będzie pogodnie, a w pozostałe dni większe zachmurzenie i mogą wystąpić niewielkie przelotne opady - mówi Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ale już przed weekendem możemy odetchnąć z ulgą. Czeka nas bowiem przebłysk lata.

- Od soboty aż do wtorku będziemy mieć to, na co czekaliśmy, a więc ciepłą wiosnę. W niedzielę i poniedziałek, przypomnimy sobie jak wygląda lato, bo temperatura w tych dniach przekroczy 25 stopni. Będzie słonecznie i bezchmurnie - zapowiada dr Marek Błaś.

Jest jednak jedno "ale". Od wtorku ponownie zmiana pogody.