Wkrótce ruszy remont części fosy. Wreszcie przestanie śmierdzieć!

- Przeprowadzamy standardową renowację tego odcinka fosy. Chodzi o naprawę skarp i oczyszczenie z namułu. Kiedy jest go za dużo, to jego zapach bardzo przeszkadza. Ponadto przez niego jest mało miejsca na wodę, na płyciźnie jest mniej tlenu, więc życie biologicznie zamiera - mówi Marek Szempliński, rzecznik prasowy Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Do oczyszczenia namułu zostaną wykorzystane specjalne czerpaki. Nie będzie konieczne, jak zazwyczaj, odpompowywanie wody.

To kiedy rozpocznie się remont, zależy od rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, remont powinien zacząć się w lipcu. Potrwa dwa miesiące.

Renowacja tego odcinka fosy kosztować będzie około miliona złotych.