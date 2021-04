Wkrótce czeka nas plaga kleszczy we Wrocławiu. To już pewne!

- Kleszczy będzie jeszcze więcej niż zazwyczaj, a pojawią się wraz z pierwszym ociepleniem. I chociaż pewnie ich populacja na przestrzeni roku liczyć będzie tyle samo, to latem będzie ich więcej niż zazwyczaj - mówi dr Jarosław Pacoń z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. - Pierwsze osobniki pojawią się, gdy temperatura w ciągu dnia przekroczy 10 stopni Celsjusza, a w nocy nie będzie spadać poniżej 7 stopni.

Będzie plaga kleszczy

Czyli wszystko wskazuje na to, że pierwsze kleszcze pojawią się po majówce, bo długi weekend majowy ma być jeszcze chłodny (czytaj też: Jaka będzie pogoda na majówkę? Otóż... spadnie śnieg!).

- Teraz kleszcze pojawiają się wyjątkowo sporadycznie i dokuczają głównie naszym psom, które buszują w trawie. Zatem to, że nie widzimy kleszczy, nie powinno dawać nam powodu do tego, by zwlekać z ochroną naszego pupila - dodaje dr Pacoń. - Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, to kleszcze nam jeszcze nie dokuczają, nawet wtedy, gdy pójdziemy do lasu. Ale wystarczy, że prognoza pogody będzie lepsza, to prognozy na kleszcze będą coraz gorsze.